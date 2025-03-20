خبير اقتصادي: 5 مليارات دولار استثمارات متوقعة للهند بمصر نهاية 2025

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، إن الهند حتى هذه اللحظة لديها استثمارات في مصر تُقدر بـ3.7 مليار دولار موزعة على حوالي 55 شركة في مصر، وحوالي 2 مليار دولار متركزة في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية.

أكبر محطة للطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: أن الهند لديها أكبر محطة للطاقة الجديدة والمتجددة تنتج 250 ميجا وات ولديها قدرة على زيادة 250 ميجا وات.

الهند تبني مصنعا جديدا للهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف، أن الهند تبني مصنعًا للهيدروجين الأخضر سيزيد الاستثمارات بمقدار مليار دولار، ومتوقع على نهاية 2025 أن تُصبح الاستثمارات الهندية في مصر 5 مليارات دولار بدلًا من 3.7 مليار دولارز

معاناة الهند من التلوث البيئي

وأوضح أن هناك توجهًا كبيرًا نحو إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن الهند من الدول التي تُعاني من صعوبات شديدة بسبب التلوث البيئي، وبعض المدن الهندية يتم إغلاقها بسبب ارتفاع معدلات التلوث بسبب الهواء الملوث.

وأشار إلى أن الهند بها مقاهي للأكسجين، وهو ما يؤكد الحاجة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وممر التجارة الجديد ليس مجرد لنقل البضائع، بل سيكون بجانبه خط لنقل الهيدروجين الأخضر، متابعًا: "مصر لديها 5 مصانع للهيدروجين الأخضر ومُزمع إنشاء 5 آخرين، وستصبح مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الطاقة النظيفة".

وأكد أن الكثير من الدول الأوروبية ترفض المنتج الهندي بسبب تلوثه، وفي ظل وجود الهيدروجين الأخضر سيساعدهم على زيادة الصادرات غير الملوثة للبيئة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.