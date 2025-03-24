الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر رجال بدون جمهور

الكرة الطائرة، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، إقامة نهائيات بطولة كأس مصر رجال بدون حضور الجمهور.

وتنطلق يوم الجمعة الموافق 4 أبريل المقبل، منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال، للموسم الحالي 2024 /2025.

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الزمالك × بتروجيت - 8 مساء

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 5 أبريل المقبل.

وينتظر عشاق الكرة الطائرة المصرية، مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، حال فوزهما في الدور قبل النهائي.

ويخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة فرناندو مونزو، مواجهات قوية أمام نظيره بتروجيت، في نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة يومي 24 و25 مارس الجاري موعدا لإقامة الجولتين الأولى والثانية بين الأهلي وبتروجيت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 27 في حالة التعادل فقط.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة فاز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

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