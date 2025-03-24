موعد نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، تنطلق يوم الجمعة الموافق 4 أبريل، منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال، للموسم الحالي 2024 /2025.

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الزمالك × بتروجيت - 8 مساء

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 5 أبريل المقبل.

ويخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة فرناندو مونزو، مواجهات قوية أمام نظيره بتروجيت، في نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة يومي 24 و25 مارس الجاري موعدا لإقامة الجولتين الأولى والثانية بين الأهلي وبتروجيت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 27 في حالة التعادل فقط.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة فاز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

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