الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

قوات المباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات التشهير برئيس مدينة كرداسة 

رئيس مدينة كرداسة
رئيس مدينة كرداسة يتهم شخص بالتشهير به،فيتو

تكثف قوات مباحث الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات واقعة التشهير برئيس مدينة كرداسة، عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة، المقدم محمد سعودي، يفيد بحضور رئيس مركز ومدينة كرداسة، اللواء عادل برغش، الذي حرر محضرًا رسميًا ضد صفحة تحمل اسم "ن ا" على موقع "فيسبوك". وتنشر الصفحة صورًا للواء عادل برغش مصحوبة بعبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا، مما ألحق ضررًا بسمعته.

وتم تشكيل فرق بحث متخصصة تعمل على جمع التحريات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع إدارة مباحث الإنترنت، لمتابعة الصفحة المذكورة وتفريغ محتواها للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد من أي انتهاكات قد تتعرض لها سمعتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية أن الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصفحة المشكو في حقها، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بكل جدية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

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قوات مباحث كرداسة نائب الغلابة المباحث الجنائية بالجيزة

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