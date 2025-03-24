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حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع طالبة إثر سقوطها من عقار بالسيدة زينب

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات مصرع طالبة إثر سقوطها من علو بإحدى العقارات السكنية بمنطقة أرض يعقوب في السيدة زينب.

 

العثور على جثة طالبة بالسيدة زينب 

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طالبة أسفل عقار سكني بمنطقة أرض يعقوب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة تبلغ من العمر 14 سنة، بها كسور وتهشم أجزاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق من رجال المباحث من التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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