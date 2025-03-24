تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية في منطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة الشقق السكنية في المطرية

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وتم ضبطهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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