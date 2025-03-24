ساقية الصاوي تفتتح حفلات شهر أبريل بحفل حنان ماضي

تستعد الفنانة حنان ماضي حفلاغنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى الأربعاء الموافق 2 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تغرد حنان ماضي بمجموعة من الأغانى القديمة التى تنال اعجاب الجمهور أبرزها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".

حنان ماضي تحتفل بعودتها للساحة الغنائية

على الجانب الأخر، كانت احتفلت المطربة حنان ماضي، بعودتها للساحة الغنائية بأغنيتها الجديدة كسبنا مشاعرنا والتي طرحتها منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.

أغنية حنان ماضي الجديدة

ونشرت حنان ماضي عدد من مقاطع الفيديو من احتفالها بأغنية كسبنا مشاعرنا وسط صناع الأغنية، وذلك عبر حسابها الشخصي علي انستجرام.

وعلقت حنان علي الفيديو قائلة:" من احتفال اليوم بنجاح أغنية كسبنا مشاعرنا كان يوم لطيف جدا وبجد اتبسط جدا وشكرا لكل الموجدين

الفنانة حنان ماضي تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار قسم الكمان، وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني للموسيقار عمر خيرت، وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

وأصدرت أول ألبوم لها "عصفور المطر" وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذي كان ينتظره عشاق الطرب، وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع ألحان معظم أعمالها.

وجذب دفء صوتها عمالقة الكُتاب والشعراء ليتعاونوا معها، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها "شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.

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