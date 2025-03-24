تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026

يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي في مدينة رادس مباراة منتخب تونس ومالاوي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويقع منتخب تونس في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب.

تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد مالاوي



ومن المتوقع أن يبدأ منتخب تونس مباراته ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر الطالبي - حمزة المثلوثي - ياسين مرياح - على العابدي

خط الوسط : إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد على بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري - حمزة رفيعة - إلياس سعد

موعد مباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم



ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس ومالاوي في تمام الحادية عشر مساءً اليوم الإثنين 24 مارس 2025 بتوقيت القاهرة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم



وتنقل قناة SSC1 HD مباراة تونس ومالاوي عبر شاشتها.

ويبحث نسور قرطاج عن الفوز في اللقاء من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث يقع في المركز الأول برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ناميبيا.



وفي المقابل يقع متخب مالاوي في المركز الرابع من المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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