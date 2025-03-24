موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر وتحديدا اون تايم سبورت 1.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

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