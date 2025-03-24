الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

تونس
تونس

يستضيف منتخب تونس نظيره مالاوي، اليوم الإثنين، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في مدينة رادس، ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 


ويقع منتخب تونس في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب.

موعد مباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم


ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس ومالاوي في تمام الحادية عشر مساءً اليوم الإثنين 24 مارس 2025 بتوقيت القاهرة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم


وتنقل قناة SSC1 HD مباراة تونس ومالاوي عبر شاشتها.

ويبحث نسور قرطاج عن الفوز في اللقاء من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث يقع في المركز الأول برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ناميبيا.


وفي المقابل يقع منتخب مالاوي في المركز الرابع من المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.

 

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

 

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس مالاوي تونس ومالاوي تونس ضد مالاوي تونس أمام مالاوي مباراة تونس ومالاوي مباراة تونس ضد مالاوي مباراة تونس أمام مالاوي مالاوي وتونس تصفيات كأس العالم تصفيات المونديال

مواد متعلقة

ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

مواعيد الجولة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم

ليبيريا تطالب بإعادة مباراة تونس في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس يفوز خارج ملعبه على ليبيريا 0/1 في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية

حشود ضخمة وتحركات عسكرية، كواليس الخطة الأمريكية لتغيير خريطة الشرق الأوسط

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت

بعد إنشاء أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

حدث يوم 24 رمضان، سنة 20 هـ، بدء إنشاء أول مسجد في مصر وإفريقيا

المزيد
الجريدة الرسمية