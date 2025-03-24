حالة الطقس اليوم الإثنين 24 -3- 2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 28 نهارًا و13 درجة ليلا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الإثنين حيث تسجل القاهرة في درجة الحرارة 25 درجة مئوية فيما تسجل يوم الخميس المقبل 29 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، وعلى شمال الصعيد، والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:16

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