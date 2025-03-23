الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ بالموانئ بسبب حالة الطقس وارتفاع الأمواج

موانئ
موانئ
ads

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

 

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحرى بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأى ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء رضا إسماعيل الخطوط الملاحية استقرار الأحوال الجوية الأرصاد الجوية المواني البحرية سلامة الملاحة البحرية توقعات الارصاد الجوية

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

ساويرس يعلق على رسالة سياسي إماراتي بشأن ذكرى رحيل سعود الفيصل

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

منوعات

المزيد

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الأنبياء وأبرز الأحكام حول الجنة والنار؟، الشباب يناقشون علي جمعة

فتاة تسأل: أنا ليه بأصلي وأقرأ القرآن؟ رد تفصيلي من علي جمعة

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية