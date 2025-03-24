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القرعة السادسة لتوفيق أوضاع أراضي بمنطقة الرابية بالشروق، غدا

قرعة علنية، فيتو
قرعة علنية، فيتو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك غد الثلاثاء الموافق 25/3/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.


وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – "من ٢٣٥م٢: ٢٧٥م٢" ٤٠٠ م٢ - ومساحات أخرى) بنطاق منطقة الرابية.


وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحًا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا بأنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

 

تابع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة  أعمال تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي وقام بجولة تفقدية للحي الـ 15 والذي يضم 705 عمارة بإجمالي (16920)، والحي 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي (10392) وحدة سكنية حيث تابع سيادته خطة الإسكان الاجتماعي للعديد من الأعمال المنفذة والأعمال قيد التنفيذ بتلك الأحياء بالمدينة للوقوف على حالة المشروعات.

 

وأكد أن الزيارة تهدف إلى التأكد من تقدم الأعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي والاطمئنان على سير العمل في تنفيذ المرافق العامة من طرق وكهرباء وصرف صحي، كما شدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والحرص على جودة التنفيذ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في السكن.

خلال الجولة اطلع رئيس الجهاز على تقدم الأعمال في المشروعات المختلفة، حيث تم تقييم جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أكد سيادته على أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد مشددًا على ضرورة توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية.

 

وتابع موقف تنفيذ الخدمات الجاري تنفيذها بتلك الأحياء والأعمال الخاصة بأعمال الطرق والمرافق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء المذكورة والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات وكذا أعمال تنسيق الموقع العام.

 

وخلال الزيارة أعطى رئيس الجهاز توجيهاته بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية مع التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، كما شدد علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة حل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بما يضمن تسليم المشروعات في الوقت المحدد ودون التأثير في جودتها.

 

وفي ختام الزيارة أكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق في مدينة العبور الجديدة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًّا من خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين في المناطق الجديدة وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة التي تشهد تنمية مستدامة.

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