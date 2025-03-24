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ثقافة وفنون

أصوات السماء تجتمع، خريطة تلاوات اليوم الإثنين 24 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 24 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الروم  10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة طه   30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان  30ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة الأحزاب     15 ق
 

06: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة فاطر   30ق
 

21: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الإسراء     27ق
 

25: 16 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سور الفتح/ الشمس/ الضحى/ الشرح   21ق
 

17:27 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين  وما تيسر من سورتى الطور / النجم 42ق
 

18:25 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة البقرة   15ق
 

يتقل صلاة العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف تقديم الاعلامي محمد جمعة 


20:34 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص  15ق
 

21:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة الحشر 15ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء    15ق
 

01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورتى الحديد /المجادلة     15ق
 

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل  ماتيسرمن سورتى الإسراء/ الحاقة ( تلاوة نادرة)      44ق
 

05:53 (بعد الفجر) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النحل 15ق.

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