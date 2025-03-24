أصوات السماء تجتمع، خريطة تلاوات اليوم الإثنين 24 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 24 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الروم 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق



06: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة فاطر 30ق



21: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الإسراء 27ق



25: 16 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سور الفتح/ الشمس/ الضحى/ الشرح 21ق



17:27 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الطور / النجم 42ق



18:25 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 15ق



يتقل صلاة العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف تقديم الاعلامي محمد جمعة



20:34 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 15ق



21:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحشر 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق



01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورتى الحديد /المجادلة 15ق



02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل ماتيسرمن سورتى الإسراء/ الحاقة ( تلاوة نادرة) 44ق



05:53 (بعد الفجر) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النحل 15ق.

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