شريف فتحي يوافق على إقامة معرضين للآثار المصرية بإيطاليا والصين

وافق المجلس الأعلي للآثار برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على إقامة معرضين مؤقتين للآثار في إيطاليا وهونج كونج مما يعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري بتلك الأسواق وزيادة الوفود السياحية القادمة من هناك للسوق المصري.

إزالة الأملاح بمقصورة بتاح بمنطقة أبيدوس الأثرية

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء بنسبة 95% من أعمال التنظيف الميكانيكي وإزالة الأملاح بمقصورة بتاح بمنطقة أبيدوس الأثرية، كما تم الانتهاء من مشروع ترميم قبة يحيي الشبيهي بمنطقة الخليفة بالقاهرة وجاهزيتها للافتتاح.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن مركز تسجيل الآثار المصرية قام بمعاينة عدد من المقابر الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التسجيل العلمي لمقبرة نفر حتب بمنطقة الخوخة بالأقصر.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام باليابان

وأشار إلى أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام في العاصمة اليابانية طوكيو يشهد إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع ما يقرب من 25 ألف تذكرة خلال الأسبوع الأول من قيام وزير السياحة والآثار وعمدة مدينة طوكيو باليابان بافتتاحه في 7 مارس الجاري.

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