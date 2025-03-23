الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل حارس عقار بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجدبد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل حارس عقار بمنطقة المطرية 15 يوما علي ذمة التحقيق.


إصابة حارس عقار بالمطرية 
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد باعتداء شاب على حارس عقار، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.


وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطٍ للمواد المخدرة واعتدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح المطرية محكمة جنح المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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