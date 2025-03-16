الأحد 16 مارس 2025
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اقتصاد

هل يمكن لقريب درجة أولى إصدار بطاقات بدل فاقد لعملاء البنوك؟

بنوك
بنوك

يتساءل الكثيرون حول إمكانية قيام قريب الدرجة الأولي بإصدار بدل فاقد لبطاقات عملاء البنوك.

وأوضح مسئولو البنوك أنه يتم إصدار بدل فاقد للبطاقة من خلال العميل نفسه أو بموجب توكيل به بند واضح بإصدار بدل فاقد للبطاقة.

خدمات بنك مصر 

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال: بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل. 

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن فترة السماح المتاحة لسداد فيزا المشتريات.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه تحتسب فترة السماح لسداد المشتريات 55 يومًا اعتبارًا من اليوم السادس من الشهر. 

وفي سياق متصل يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن النسب التي يتم السداد بها من خلال التقسيط عبر فيزا المشتريات. 

وتتمتع معاملات التقسيط بعائد مدين تنافسي في بنك القاهرة وهي:  

للمشتريات: 2.58% شهريا  31% سنويًّا متناقص
للسحب النقدي:  2.83% شهريا  34% سنويًّا متناقص
تقسيط معاملات السحب النقدي ومشتريات من أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها بشرط أن يكون الحد الأدنى للمعامله 500 جم.  
مدة تقسيط تتيح للعميل الاختيار من بين 10 برامج مختلفة حيث تتراوح من 6 أشهر حتى 60 شهرًا. 
التواصل مع مركز الاتصال قبل مرور 20 يومًا من ترصيد المعاملة كمديونية على النظام وعلى أن تكون مدة الــ 20 يومًا قبل تقفيل كشف الحساب يوم 5 من كل شهر.
أن يكون مبلغ عملية التقسيط من حد البطاقة.
عمولة سداد معجل 4% على المبلغ المتبقي أيًّا كان شهر السداد، وسيتم احتساب فائدة على السحب النقدي طبقًا لنوع البطاقة من تاريخ السحب لتاريخ تنفيذ طلب التقسيط.

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