اعترافات المتهمين باستدراج شخص وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بحلوان

أدلى عاطلان متهمان باستدراج شخص إلى شقة سكنية بـ مدينة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بالإكراه، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقال المتهمين إنهم اتفقا فيما بينهم باستدراج الضحية إلى شقة سكنية للاستيلاء على أمواله بسبب خلافات بينهما.

وأضافا المتهمين أنهم استدرجا الضحية إلى شقة سكنية وبتفتيشه لم يعثروا على أي مبالغ مالية بحوزته، فقاما وإجباره على تحويل مبلغ مالى من محفظة إلكترونية بالإكراه تحت تهديد السلاح.



كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من شخص يفيد بقيام شخصين باستدراجه إلى شقة بدائرة القسم وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بالإكراه، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تحت تهديد السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.