الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سلوى خطاب تكشف سبب قرارها بعدم الإنجاب

الفنانة سلوى خطاب،
الفنانة سلوى خطاب، فيتو

أكدت الفنانة سلوى خطاب، أن الزواج والإنجاب هو سنة الحياة، متحدثة عن قرارها بعدم الإنجاب، موضحة أنها لم تكن لتصبح أمًا ناجحة، وأنها لا تؤمن بأساليب التربية الحديثة التي تعتمد على النقاش المطوّل مع الأطفال، قائلة: "لو في تربية فيها أصول هعملها غير كدة لا".

سلوى خطاب تتحدث عن سبب عدم إنجابها

وتابعت سلوى خطاب، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "أنا مسؤولة عن نفسي بالعافية.. فكيف أكون مسؤولة عن أطفال؟"، مشددة على أنها لم تتخيل نفسها مسؤولة عن تربية أطفال، معقبة: "إذا كنت أنا محتاسة في نفسي، هبقى مسؤولة عن حد تاني إزاي؟".

سلوى خطاب: لست معترفة بالتربية الحديثة 

وأوضحت أنها ليست معترفة بالتربية الحديثة، "الشبشب هو الحل.. على حسب الموقف، لا أحب التربية التي بها تراخي في التعامل ولايجب أن يكون هناك مناقشة مع الأطفال، والشبب الحل مع أي طفل".

ونوهت بأنها لا تعترف بالتربية اللي بها تدليل، مؤكدة أن الأجيال السابقة تربّت على الانضباط دون الحاجة إلى نقاشات مطولة، مستذكرة كيف كان الآباء يربّون أبناءهم بالنظرة فقط، موضحة أن المجتمع قاسٍ والآباء في معاناة مستمرة، مشيرة إلى أن المجتمع اليوم أصبح قاسيًا جدًا على الأهل.

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