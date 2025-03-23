الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال يستهدف مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي والذي يضم العديد من المرضى والجرحى.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فأن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

 

تنفيذ أي ترتيبات تحظى بالتوافق الوطني

في سياق متصل، أكدت حركة حماس مساء أمس السبت أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي: إن حماس "مستعدة لتنفيذ أي ترتيبات تحظى بالتوافق الوطني، وهي ليست معنية بأن تكون جزءا منها".

 

لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة

وأضاف أن الحركة "وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، إذ لا طموح لدينا لإدارة القطاع، وما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

 

وقف إطلاق النار

وفي سياق المفاوضات، أوضح القانوع أن حماس تناقش مع الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب بعض الأفكار الأخرى، مؤكدا أن "الاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار".

واتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه المعطل الأساسي للاتفاق معتبرا أن العودة لتنفيذه مرهونة بموقفه، إذ "يضع بقاء حكومته فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".

وأشار إلى أن استئناف إسرائيل الحرب على غزة جاء "بغطاء من الإدارة الأمريكية"، داعيا واشنطن إلى "عدم التحول إلى طرف في الصراع، بل ممارسة الضغط على الاحتلال للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

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قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غزة قطاع غزة خان يونس

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