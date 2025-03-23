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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إسبانيا يتقدم على هولندا 1-0 في الشوط الأول

إسبانيا وهولندا
إسبانيا وهولندا

دوري الأمم الأوروبية، تقدم منتخب إسبانيا على نظيره هولندا بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب ميستايا، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

جاء هدف إسبانيا عن طريق أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 8.

تشكيل إسبانيا ضد هولندا 

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في خط الدفاع: مينجويزا- لو نورماند- ديان هويسين- مارك كوكوريا

في خط الوسط: زوبيميندي-داني أولمو- فابيان رويز

في خط الهجوم: لامين يامال- نيكو ويليامز- أويارزابال

تشكيل هولندا ضد إسبانيا 

في حراسة المرمى: فيربروخين.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتسين، فان هيكي، جيرترويدا.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

في خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

وخطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا أمام مضيفه الهولندي 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فينورد"، الخميس الماضي في مباراة الذهاب.

منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

في المقابل، يتسلح منتخب هولندا بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

 

صافرة فرنسية لمواجهة إسبانيا وهولندا

ووقع الاختيار على الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة إسبانيا وهولندا، على ملعب ميستايا إسبانيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيتولى التحكيم عبر الفيديو “الفار” في هذه المباراة كل من ويلي ديلاجو وبينوا ميلو، أما الحكمان المساعدان فهما نيكولا دانوس وبنجامين باج، وستكون ستيفاني فرابارت حكمة رابعة في ميستايا.

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التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

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