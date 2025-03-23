الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

مدير تعليم الإسكندرية: سرعة البت في قضايا الفساد وشفافية التحقيقات

الإسكندرية
الإسكندرية

 اجتمع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم  اليوم الأحد مع قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك  لبحث أساليب تقديم خدمات مميزة وسريعة للعاملين بالتربية والتعليم في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفعالية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

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في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية 

بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية  وأحمد فاروق مدير شئون العاملين بالمديرية مع المختصين من الشئون القانونية بالمديرية  بمختلف أقسامها ( تحقيقات، رأي، تظلمات، قضايا ).

 

ياتى ذلك  بشأن تعليماته بخصوص  سير العمل داخل الشئون القانونية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لايخل بمصلحة الطالب أو الإضرار بمقدم الشكوى، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام القضائية، وسرعة الفصل فى التظلمات المقدمة، وضبط التحقيقات التى تتم  داخل الإدارة من قبل المحققين بالتنسيق مع المختصين بالمديرية.

 

وشدد وكيل الوزارة على سرعة البت  فى قضايا العاملين المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
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الوزير محمد عبد اللطيف الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن

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