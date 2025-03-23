الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر (صور)

الزمالك وبتروجت
الزمالك وبتروجت

تعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد ما تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وفي الدقيقة 23 احتسبت حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد في قراره وألغى ركلة الجزاء.

تشكيل الزمالك ضد بتروجت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود  – سيف جعفر  - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وبتروجت مباراة الزمالك وبتروجت كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك وبتروجت نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يبحث عن الهدف الأول في شباك بتروجت بعد 30 دقيقة

تجديد عقد زيزو صداع مزمن في رأس مسؤولي الزمالك، لجنة التخطيط تتمسك بخيوط الفرصة الأخيرة، تعقد جلسة مع اللاعب في هذا الموعد، والأهلي يغري والده بعقد خيالي

تنظيم رائع وأجواء أوروبية في ختام الدورة الرمضانية بـ شنشور المنوفية (صور)

ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء، تعادل سلبي بين الزمالك وبتروجت بعد 15 دقيقة

فرنسا وكرواتيا بالقوة الضاربة في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تركيا تضرب المجر بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم

ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة للمرأة أثناء الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

المزيد
الجريدة الرسمية