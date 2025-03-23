أخبار الاقتصاد اليوم، آخر تطورات أسعار الذهب في ختام التعاملات، طن اليوريا العادي يرتفع 3069 جنيها، ورأس المال السوقي للبورصة يربح 11 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد

ترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا في الجرام، في ختام حركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4890 جنيه “بيع“، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4280 جنيها “بيع”، وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3668 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

إيهاب واصف: الذهب في مصر قفز 560 جنيها بنسبة 15% منذ بداية 2025

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا منذ بداية العام الجاري 2025، حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، من 3720 جنيهًا إلى 4280 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهًا ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.

المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية - حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

الإحصاء: تقدم مصر للمركز رقم 20 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طن اليوريا العادي يرتفع 3069 جنيها

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20558 جنيهًا للطن، بانخفاض 1442 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21514 جنيهًا للطن، بانخفاض يقدر بـ 1886 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية.

بنك القاهرة يجري تجربة إخلاء ناجحة للتأكد من سلامة منظومة الطوارئ

أجرى بنك القاهرة اليوم الأحد، تجربة إخلاء ناجحة، فى إطار الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والمهنية، للتأكد من سلامة وكفاءة منظومة الطوارئ بمقر البنك حفاظًا على سلامة العاملين بالبنك والسادة العملاء.

البتلو تتراجع 30 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

الضرائب: إعفاءات ضريبية لهذه المشروعات

عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.

رأس المال السوقي للبورصة يرتفع 11 مليار جنيه بتعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% عند مستوى 14048 نقطة.

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