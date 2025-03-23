الأحد 23 مارس 2025
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اقتصاد

الإحصاء: تقدم مصر للمركز رقم 20 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فيتو

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد  بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "  معًا لسد الفجوة في نظم الإنذار المبكر" والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية ما يلي: 
تقدمت مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025 حيث حققت المركز رقم (20) من بين (67) دولة تضمنهم المؤشر، مقابل المركز رقم (22) في العام السابق 2024، وتقدمت بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز (38) والجزائر التي حققت المركز (51)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65).


• أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2023 كان 43.9 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان بينما كانت درجة  الحرارة الصغرى 30.1 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد شرم الشيخ كما سجلت محطة رصد بورسعيد اعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2023 حيث بلغ 77% وكان ذلك في شهر مايو.


• أدي تغير المناخ إلي حدوث المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف كما أدي ارتفاع درجات الحرارة علي مستوي العالم إلي زيادة نسبة الرطوبة التي يحتفظ بها الغلاف الجوي مما يؤدي إلي المزيد من العواصف والأمطار الغزيرة. فمنذ عام 2000 وحتى الأن ارتفع عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134% مقارنة بالعقدين السابقين وتم تسجيل معظم حالات الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في قارة أسيا. كما زادت عدد حالات الجفاف بنسبة 29% خلال نفس الفترة وحدثت معظم الوفيات المرتبطة بالجفاف في قارة أفريقيا.
 

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للأرصاد الجوية الإحصاء

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