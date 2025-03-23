منتخب فرنسا يتعادل مع كرواتيا سلبيا في الشوط الأول

فرنسا ضد كرواتيا، تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الكرواتي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام كرواتيا، في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، بهدفين دون رد.

تشكيل فرنسا ضد كرواتيا

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: جول كوندي- دايوت أوباميكانو- ويليام ساليبا- ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: كوني- عثمان ديمبيلي- أوريلين تشواميني.

في خط الهجوم: أوليز- كيليان مبابي- برادلي باركولا.

تشكيل كرواتيا ضد فرنسا

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: ستانيسيتش، تشاليتا كار، شوتالو، جفارديول.

في خط الوسط: مودريتش، سوتشيتش، كراماريتش

في خط الهجوم: بيرسيتش، بوديمير، كراماريتش



ويلتقي المتأهل من فرنسا وكرواتيا مع المتأهل من هولندا وإسبانيا، في مرحلة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لتلك النسخة.

وسبق أن حقق منتخب فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2021، على حساب نظيره إسبانيا بعدما فاز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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