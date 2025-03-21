ديشامب: مبابي لم يقدم كل ما لديه أمام كرواتيا

علق ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، على أداء كيليان مبابي قائد الديوك، بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين دون رد، مساء الخميس، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية.

وأكد ديشامب عبر قناة TF1 "أعتقد أن مبابي كان لائقًا وبحالة بدنية جيدة، ولكنه لم يقدم كل ما لديه في المباراة".

وتابع "لقد بذل مبابي مجهودًا كبيرًا أمام الدفاع المتكتل، ولكن بإمكانه تقديم أداء أفضل".



وأضاف "لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة في الشوط الأول، ودفعنا ثمنها سريعا لنستقبل هدفين".

ولفت "تحسن مستوانا في الشوط الثاني وأهدرنا الكثير من الفرص، ولكن افتقدنا الكفاءة في اللمسة الأخيرة".

وأشار مدرب الديوك "عندما تزيد الأخطاء لا يهم الخطة أو التشكيل أو أسلوب اللعب، علينا تحليل ما حدث، وتجنب تكرار الأخطاء والتعافي جيدا لبذل أقصى جهد في مباراة العودة".

وأتم ديشامب "لقد منحنا منتخب كرواتيا، الفرص، فهو فريق ماكر، خسرنا الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني على ملعبنا".

كرواتيا ضد فرنسا

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على ضيفه الفرنسي بنتيجة 2-0، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

سجل منتخب كرواتيا هدفيه في الشوط الأول، حيث افتتح أنتي بوديمير التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف إيفان بيريسيتش مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

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