كأس عاصمة مصر، بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق بيراميدز على الإسماعيلي بهدف دون رد بالشوط الأول باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز هدف بيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 40.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عماد حمدي.

خط الهجوم: علي الملواني - نادر فرج - مروان حمدي

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

ويتواجد فريقا بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية والتي تضم الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الثالث بدون نقاط.

حكم مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد علي توفيق.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى مدحت.

حكم مساعد تقنية فيديو: أحمد حامد فهيم

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

سيراميكا - غزل المحلة 3_0

مودرن سبورت - سموحة 2_0

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

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