تعليم الإسكندرية يشهد حفل ذوي الهمم من أبناء إدارة الجمرك التعليمية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور حفل ذوى الهمم من أبناء إدارة الجمرك التعليمية، وذلك بمدرسة رأس التين الثانوية العسكرية بنين بإدارة الجمرك.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وروحية أبو غالي مدير عام الإدارة ومدحت بيومي وكيل الإدارة وإسلام الليثى مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومحمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفال بعدة مناسبات منها الإحتفال بشهر رمضان المعظم، يوم الشهيد،عيد الأم،اليوم العالمي لمتلازمة داون.

وأكّد مدير المديرية في كلمته على جهود الدولة تجاه ذوي الهمم وتحفيزهم للاستفادة من مواهبهم وطاقاتهم وتكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات لتقديم كافة أوجه الدعم لهم

وتابع أبوزيد إن الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لكافة أبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم.

وقال: إنّ الوزارة أيضًا تهتم بالتوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم؛ من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات، حرصًا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع.

هذا وبدأت مراسم الحفل بتلاوة القرآن الكريم أعقبها السلام الجمهوري، وتضمنت فقرات الحفل استعراض رمضان كريم (رياض أطفال)، أغنية أمى يا نور بيتنا بلغة الإشارة، عرض رياضي جمباز، اسكتش تعالوا نحلم نبقى كبار،فقرة مصر عليها العين (رياض أطفال)، موسيقى تواشيح دينية، عرض أحلام الملائكة،وعرض رياضى وعرض التنورة وأغنية الشهيد ومسرحية معا نستطيع + كورال موسيقى أمي يا نور بيتنا واختتم الحفل بعرض مسرحى أنا مميز..

وفي نهاية الحفل وجه الدكتور عربي أبو زيد الشكر لكل من بذل الجهد في إخراج الحفل بصورة مشرفة..

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