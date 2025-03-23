الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

التحفظ على أدوية ومستلزمات متنوعة داخل مخزن غير مرخص بدمياط

حملات مكثفة لإحكام
حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة اليوم لمتابعة الأسواق والمخازن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت المختلفة لضمان سلامة السلع وحماية صحة المواطنين،

 

حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق
حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على أصناف متنوعة


أسفرت الحملة، التي ترأسها مجدي عبد الكريم، عن ضبط مخزن بدون ترخيص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى سرنجات، وقطع غيار سيارات، وبن، وحفاضات أطفال، ومعطرات جو، ومستلزمات أخرى متنوعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
تم التحفظ على المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

 

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