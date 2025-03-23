التنظيم والإدارة يعلن عن 95 فرصة عمل بمصلحة الجمارك
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك.
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم أن عدد الوظائف المطلوبة في مصلحة الجمارك تبلغ 95 وظيفة سائق.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تأتي طبقا لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لعام 2018
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في 9 ابريل 2025 حتي 22 ابريل 2025.
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