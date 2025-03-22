وزير الصحة يترأس اجتماعًا لدراسة فرص زيادة الاستثمارات العالمية في السوق المصري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار.

حلول عملية لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والماركات العالمية

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لبحث ودراسة تبسيط الإجراءات، وتقديم حلول عملية لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والماركات العالمية، وتحسين مناخ الشراكة والمنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمصرية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع، تضمن استعراض التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع، منوها إلى التوافق حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل أي عقبات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مقترح انشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، بما يدعم جاذبية السوق المصري للمستثمرين العالميين.

حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، ومن وزارة المالية أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن وزارة الاستثمار، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.