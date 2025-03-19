الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

قهوة المحطة الحلقة 5، انتصار تصدم بيومي فؤاد بعد مقتل مؤمن الصاوي

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

مسلسل قهوة المحطة ، شهدت الحلقة 5 من مسلسل قهوة المحطة الذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مشوقة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 5

وبدأت الحلقة، بمشهد مثير حيث إن شروق “فاتن السعيدة” عثرت على سكين يخفيه والدها ضياء عبد الخالق، ولكنه دخل عليها أثناء اكتشافها الأمر وظل يدفعها ويخبرها بأنه يحتاج السكين في وقت وتتعرض للإصابة من السكين نتيجة دفع والدها لها وتسقط أرضا.

وتتوالى الأحداث، وتصدم انتصار “ألفت” زوجها المعلم فاروق “بيومي فؤاد”، حيث إنها  تشك بأنه وراء قتل مؤمن الصاوي “أحمد غزي” داخل قهوته، حيث وجهت له سؤالًا هل هو القاتل أم لا، ويدخل “بيومي” في صدمة بسبب سؤال زوجته له حول مقتل مؤمن الصاوي، وأكد له أن من المستحيل أن يفعل ذلك  .

مسلسل قهوة المحطة، وكانت الحلقة 4 من مسلسل قهوة المحطة لبيومي فؤاد وأحمد غزي والذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، قد شهدت أحداثا مثيرة.

 مسلسل قهوة المحطة حلقة 4

وشهدت الحلقة مشهدا مؤثرا بين بيومي فؤاد ويوسف عثمان “طارق” في مواجهة درامية بينهما كشف له “بيومي” المعلم فاروق" سر خطير وأخبر “طارق” أنه ليس نجله ولا من صلبه، بل  رأه  طفلا صغيرا وأحبه وأعتني به وقرر أن يعيش معه وسط أولاده بسبب تعلقه الشديد به 

وتتوالى الأحداث، ويستكمل المعلم فاروق حديثه مع طارق ويخبره بأنه يعتبر بمثابة نجله تماما، في حين أن ألفت “انتصار” زوجة المعلم فاروق رفضت طارق ورفضت أنه يعيش وسطهم لأنه ليس  نجلها ولا من دمها 

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي  والظفرة.

 

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