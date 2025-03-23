سحب شقق لمخالفة الغرض المخصص لها وتنفيذ إزالات فورية بأكتوبر

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر سحب وحدات لمخالفة الغرض المخصص لها وتنفيذ ازالات فوريه لمخالفى البناء.

أكد محمد مصطفى رئيس جهاز مدينه 6اكتوبر على انه في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء، وتم تنفيذ قرارات سحب لوحدات تم تغيير النشاط المخصص لها من سكنى لتجارى بمناطق الحى السادس وجنوب الأحياء.

واضاف "محمد مصطفى" أن حملات الازالات أسفرت عن ازاله استديوهات بالإضافة إلى إزالة البروز بالردود الامامى بالقطعة رقم ٥٩٨ الحى الاول المجاوره الثالثه، وازاله فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٢٣ الحى الثالث المجاوره السابعه، وازاله فوريه ( اعمده) بغرف السطح بالقطعة رقم a17 الحى التاسع، وازاله فوريه لمبانى أعلى الروف بالقطعة رقم ٦٨ الحى الثانى المجاوره الاولى.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الإتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف حسام حسنى نائب رئيس الجهاز، مختار عبدالحميد مشرف القطاع بالتنسيق مع الأمن الإدارى بقياده العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن اجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز بالتعاون مع شرطه التعمير بقياده العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقياده المقدم مصطفى عابد ورجال الأحياء والنظافه وأمن الجهاز.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م٣/يوم، استعدادا لجاهزيتها لتلبية احتياجات المدينة من المياه خلال فصل الصيف المقبل، بجانب تغذية التوسعات العمرانية الجديدة وانتظام الضغوط.

وفي السياق نفسه، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمكونات المحطة شملت التأكد من تطهير وتعقيم 4 مروقات، وتطهير وتعقيم 9 مرشحات، وتشغيل منظومة الكلور والتأكد من جاهزيتها، وتشغيل منظومة الشبة والتأكد من جاهزيتها، بجانب تطهير وتعقيم خزان المياه سعة 20000 م3، والتأكد من كفاءة منظومة الروبة وجاهزيتها.

وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة استمرار دخول المياه للمروقات، وتكثيف غسيل مرشحات إنتاج المياه اللازمة، ودخول جميع المكونات الخدمة لضمان رفع عينات المياه بصفة مستمرة حتى يتم التأكد من جودتها، وضرورة عمل التنسيقات مع وزارة الصحة لرفع العينات اللازمة الكيميائية والبكترولوجية والبيولوجية لاختبارها والتأكد من مدى كفاءتها للدخول للخدمة.

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