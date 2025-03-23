الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى كوبري في قنا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية في قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع كرم.ر.ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية في فاو بحري مركز دشنا.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية فاو بحري محافظة قنا مركز دشنا مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل مفتش الصحة في قنا 4 أيام على ذمة التحقيق

الأعلى للجامعات يعتمد قرار تغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا

مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

ساويرس يعلق على رسالة سياسي إماراتي بشأن ذكرى رحيل سعود الفيصل

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

منوعات

المزيد

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الأنبياء وأبرز الأحكام حول الجنة والنار؟، الشباب يناقشون علي جمعة

فتاة تسأل: أنا ليه بأصلي وأقرأ القرآن؟ رد تفصيلي من علي جمعة

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية