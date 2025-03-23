مصرع شاب سقط من أعلى كوبري في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية في قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع كرم.ر.ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر سقوطه من أعلى كوبري داخل ترعة الكلابية في فاو بحري مركز دشنا.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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