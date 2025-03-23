مصرع عامل بناء بقنا سقط عليه مسلح

لقي عامل مصرعه، إثر سقوط سقف مسلح من منزل الطابق الأول عليه خلال عملية البناء، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع عامل بناء سقط عليه سقط الطابق الأول من منزل في نجع عزوز.

وبعد الفحص تبين مصرع وائل.س.ح، إثر سقوط سقف مسلح عليه خلال البناء في مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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