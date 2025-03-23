الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع عامل بناء بقنا سقط عليه مسلح

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقي عامل مصرعه، إثر سقوط سقف مسلح من منزل الطابق الأول عليه خلال عملية البناء، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع عامل بناء سقط عليه سقط الطابق الأول من منزل في نجع عزوز.

وبعد الفحص تبين مصرع وائل.س.ح، إثر سقوط سقف مسلح عليه خلال البناء في مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة دشنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي فاو مركز دشنا

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل مفتش الصحة في قنا 4 أيام على ذمة التحقيق

الأعلى للجامعات يعتمد قرار تغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا

مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

سكرتير عام مساعد قنا يشارك في حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية