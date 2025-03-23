تطورات تجديد مبنى التراخيص الطبية والمعامل المركزية بعد حادث الحريق.. خطة لإصلاح التلفيات وتسهيلات لتقديم الخدمات للمواطنين.. وتشكيل لجان بالمحافظات لتخفيف الزحام بالقاهرة

كشفت وزارة الصحة عن آخر تطورات إصلاح مبنى التراخيص الطبية والمعامل المركزية بعد الحريق الذي نشب في محيط المعامل المركزية الأسبوع الماضي.

جولة تفقدية بمبنى المعامل المركزية في منطقة وسط البلد



وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمبنى المعامل المركزية في منطقة وسط البلد، للاطمئنان على سير العمل، وكذلك مبنى إدارة التراخيص والعلاج الحر، لمتابعة الإنجاز بخطة إصلاح التلفيات وتجديد وتجهيز المبنى عقب تعرضه لحريق خلال الشهر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، استهل زيارته بتفقد مبنى المعامل المركزية، حيث زار وحدة لجنة المسافرين بالمبنى، كما تفقد أيضًا بعض الأقسام الإدارية الأخرى للمبنى للاطمئنان على عدم وجود أي تحديات أو معوقات قد تواجه الموظفين أثناء تأدية عملهم اليومي.

خطة الإصلاح والتجديد والتشطيبات النهائية

واستكمل «عبد الغفار» أن الوزير توجه لتفقد مبنى التراخيص والعلاج الحر الذي تأثر بالحريق، للاطمئنان على سير العمل بخطة الإصلاح والتجديد والتشطيبات النهائية، وكذلك الإطلاع على معدلات التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث أشاد بمستوى وسرعة العمل، موجهًا بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بأسرع وقت، لعودة الخدمة إلى طبيعتها.

تشكيل لجان للخدمات المعملية بكافة محافظات الجمهورية

وتابع أن الوزير وجه بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية لتشكيل لجان للخدمات المعملية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف تخفيف عبء السفر عن كاهل المواطنين، فضلًا عن تخفيف حدة التكدس والزحام على المعامل المركزية بمحافظة القاهرة، وكذلك ميكنة وحدة تحصيل رسوم الخدمات المعملية الخاصة بإجراءات السفر.

وأوضح «عبد الغفار» أن وزير الصحة استكمل جولته بتفقد السيارات المتنقلة والأماكن الخاصة بتقديم الخدمات المعملية داخل ساحة ديوان عام الوزارة، واطمأن على عدم وجود أي معوقات تواجه المواطنين أثناء حصولهم على الخدمة، مؤكدًا حرص الوزارة والتزامها بتوفير كافة الإمكانيات والسبل اللازمة لاستمرار حصول كل مواطن على خدمته، كما تفقد المبنى المخصص مؤقتا لإدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، وإدارة التكليف، داخل وزارة الصحة.

تخصيص موظفين بزي رسمي مميز داخل ساحة ديوان عام الوزارة

وأشار المتحدث الرسمي، أن الوزير استمع إلى شكوى أحد المواطنين، وعلى الفور وجه بإعادة التحاليل المعملية الخاصة بإجراءات سفره للخارج، كما وجه الوزير بضرورة تخصيص موظفين بزي رسمي مميز داخل ساحة ديوان عام الوزارة، لمساعدة المواطنين وتوجيههم للحصول على خدماتهم.

كان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تكلفة إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر بديلًا عن مقرها الموجود حاليًّا في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.

جولة تفقدية بمبنى وزارة الصحة

تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر

وأكد وزير الصحة أن التكلفة قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار جنيها للمرحلة الثانية.

أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، الأسبوع الماضي، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وزير الصحة

أشاد الوزير بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدًا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي تبلغ مساحته 7700 متر مربع

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.

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