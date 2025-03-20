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تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا حركة النقل والسفن بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد  2 سفينة.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28987 طن تشمل: 8710 أطنان يوريا و4100 طن أسمنت معبأ و225 طن بصل و15952 طنا بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26692 طن تشمل: 4000 طن ذرة و1232 طن خشب زان و5158 طن قمح و4227 طن حديد و5600 طن خردة و6375 طن بضائع متنوعة و33 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 100 طن.

حركة الصادر من الحاويات

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1744 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1712 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131530 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72252 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3859 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا وأسيوط والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5846 حركة.

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