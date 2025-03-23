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رياضة

فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

تقرر فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا الاثنين قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

ويفتح مران منتخب الناشئين في الساعة 9 مساء بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف ولمدة 15 دقيقة قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

 

 

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. 

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