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رياضة

حفل الكرة الذهبية، برشلونة أفضل فريق سيدات لكرة القدم في العالم

فريق سيدات برشلونة،
فريق سيدات برشلونة، فيتو

توجت سيدات نادي برشلونة الإسباني كأفضل فريق لكرة القدم للسيدات في العالم، مساء اليوم الإثنين، خلال حفل الكرة الذهبية - بالون دور، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويستضيف مسرح شاتليه في باريس حفل جوائز الأفضل والكرة الذهبية 2024، اليوم الإثنين.

 

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