حفل الكرة الذهبية، برشلونة أفضل فريق سيدات لكرة القدم في العالم

توجت سيدات نادي برشلونة الإسباني كأفضل فريق لكرة القدم للسيدات في العالم، مساء اليوم الإثنين، خلال حفل الكرة الذهبية - بالون دور، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويستضيف مسرح شاتليه في باريس حفل جوائز الأفضل والكرة الذهبية 2024، اليوم الإثنين.