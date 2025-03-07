الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيدات ريال مدريد لا يعرفن الفوز أمام برشلونة للمرة الـ 17

سيدات برشلونة، فيتو
سيدات برشلونة، فيتو

واصل فريق برشلونة للسيدات عقدته لريال مدريد في مباريات الكلاسيكو لسيدات كرة القدم.

 

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بخماسية دون رد، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا.

ووضع الفريق الكتالوني قدما في النهائي، قبل استضافة الإياب يوم 12 مارس الحالي.

 

كلاسيكو السيدات

وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يتفوق في 17 مواجهة على ريال مدريد في كلاسيكو السيدات، بينما لم يحقق الفريق الملكي أي انتصار.

جدير بالذكر أن فريق سيدات برشلونة تأسس عام 1970، بينما يعد الفريق النسائي للريال حديث العهد نسبيا، وظهر للنور في عام 2020.

 

ورغم الفارق الشاسع في المواجهات بين الغريمين، فإن الفارق بينهما في الدوري الإسباني للسيدات ليس كبيرًا.

 

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الريال، بعد مرور 20 جولة من 30.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فريق برشلونة للسيدات ريال مدريد الكلاسيكو كأس ملكة إسبانيا كلاسيكو السيدات

مواد متعلقة

نجم برشلونة يكشف سر الفوز على بنفيكا بـ 10 لاعبين

حفل الكرة الذهبية، برشلونة أفضل فريق سيدات لكرة القدم في العالم

ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

بيان من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها

الركاب شتموني وأنا حافظ كتاب الله، كمسري أتوبيس الإسكندرية يروي بالدموع تفاصيل واقعة "النص جنيه" (فيديو)

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الاشتباكات المسلحة في سوريا

شوبير: الخطيب رجل عظيم وأنا بحبه وميدو أكبر مهمل في التاريخ

جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

ثاني تجربة فاشلة، لحظة تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

قلبت على أوروبا، 18 صورة ترصد ما حدث في شوارع الإسكندرية بعد غزوة الأمطار الرعدية

منوعات

المزيد

ثاني تجربة فاشلة، لحظة تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق

ثعبان مجمد داخل آيس كريم يثير الجدل في تايلاند (صور)

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

انتحار حالة جديدة في مسلسل أثينا بالحلقة 6 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما خاب عبد جاء ناداني، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية