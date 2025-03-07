سيدات ريال مدريد لا يعرفن الفوز أمام برشلونة للمرة الـ 17

واصل فريق برشلونة للسيدات عقدته لريال مدريد في مباريات الكلاسيكو لسيدات كرة القدم.

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بخماسية دون رد، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا.

ووضع الفريق الكتالوني قدما في النهائي، قبل استضافة الإياب يوم 12 مارس الحالي.

كلاسيكو السيدات

وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يتفوق في 17 مواجهة على ريال مدريد في كلاسيكو السيدات، بينما لم يحقق الفريق الملكي أي انتصار.

جدير بالذكر أن فريق سيدات برشلونة تأسس عام 1970، بينما يعد الفريق النسائي للريال حديث العهد نسبيا، وظهر للنور في عام 2020.

ورغم الفارق الشاسع في المواجهات بين الغريمين، فإن الفارق بينهما في الدوري الإسباني للسيدات ليس كبيرًا.

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الريال، بعد مرور 20 جولة من 30.

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