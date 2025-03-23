محافظ الإسكندرية يتفقد شارع خالد بن الوليد ويأمر بمنع انتظار السيارات على جانبي الطريق

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة بشارع خالد بن الوليد بحي المنتزه، وذلك في إطار متابعة أعمال تنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب، والتحويلات المرورية التي تم تنفيذها بمنطقة سيدى بشر، بهدف الإسراع بتنفيذ المشروع قبل ازدحام موسم الصيف.

وخلال الجولة، أمر محافظ الإسكندرية إدارة المرور وجميع الجهات المعنية بمنع انتظار أو تواجد السيارات على جانبي الشارع نهائيا، وذلك للحد من حدوث أيه اختناقات مرورية بالشارع أثناء أعمال تنفيذ المشروع.

كما أمر رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع وإزالة جميع الاشغالات والتعديات المتواجدة بشارع خالد الوليد، والمتابعة المستمرة للتأكد من عدم عودة هذه الاشغالات مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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