الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

دي بروين يحسم وجهته المقبلة وخطوة واحدة تحسم الصفقة

دي بروين
دي بروين

أكدت تقارير صحفية أن نادي سان دييجو، المنضم حديثا إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، أجرى محادثات مفاجئة مع ممثلي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

وتشير جميع المؤشرات إلى أن دي بروين، أحد أعظم لاعبي النادي عبر تاريخه، في طريقه لمغادرة الفريق هذا الصيف، خاصة بعد أن طالبه المدرب بيب جوارديولا، بأن يكون "صريحا مع نفسه" بشأن مستقبله.

دي بروين في طريقه للدوري الأمريكي 

ورغم تعدد التقارير حول وجهات محتملة، كشف المدير الرياضي لسان دييجو، تايلر هيبس، أن النادي بالفعل تحدث مع وكيل أعمال اللاعب، لكنه أشار إلى أن مطالب دي بروين المالية تجعل الصفقة غير واقعية.


وقال هيبس في تصريحان نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "تحدثت مع وكيله، وهو يمثل العديد من اللاعبين بالطبع، كلما سمعت الشائعات، أقول له.. هل أنت من يطلق هذه الأخبار؟".

وتابع: "دي بروين لاعب مذهل ويحب هذه المنطقة، ويقضي عطلته فيها سنويا، لكن لا أعلم من أين تستمر هذه الشائعة، تحدثنا، لكن بصراحة، راتبه لا يتماشى أبدا مع ميزانيتنا الحالية".

وتخضع أندية الدوري الأمريكي لسقف رواتب محدد، إذ لا يتجاوز الراتب السنوي لأي لاعب 743,750 دولارا.

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