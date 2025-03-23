بحروق 75%، زوج يشعل النيران في زوجته بعد إلقاء بنزين عليها بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، قام خلالها زوج بإشعال النيران في زوجته بعد إلقاء بنزين عليها في نهار رمضان، وتسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

زوج يشعل النيران في زوجته بعد إلقاء بنزين عليها في نهار رمضان بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مستشفى السلام، يفيد باستقبال امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها حرجة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة تدعى "ع. ع. د"، 39 عاما، حيث سكب زوجها البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونقلت السيدة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الخانكة من القبض على الزوج وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر طبي، بأن حالة السيدة مصابة بحروق في كافة أنحاء الجسد بنسبة 75%، وتتلقى العلاج حاليا في حالة خطيرة، وتم حجزها للعلاج وجار عمل اللازم.

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