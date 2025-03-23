وكيل التعليم بالدقهلية يناقش مع موجهي العموم 5 ملفات مهمة

عقد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية اليوم اجتماعًا بموجهي عموم المواد الدراسية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

محاور اجتماع تعليم الدقهلية بموجهي العموم

وتناول الاجتماع عدة محاور كان من أهمها:

-ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية

-الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

-الاهتمام بصياغة الأسئلة ومراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

-مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند احتساب الوزن النسبي للأسئلة

وغيرها من الموضوعات الهامة التي تمس الطالب.

الامتحانات هاجس كبير في كل بيت مصري تعمل الوزارة بكل جهد حتي يزول التوتر

واوضح أن الامتحانات هاجس كبير في كل بيت مصري تعمل الوزارة بكل جهد حتى يزول التوتر الذي يرافق أداء أبنائنا الطلاب للامتحانات وفي نهاية الاجتماع تمنى للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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