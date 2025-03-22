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هندسة جنوب الوادي الأهلية تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

امتحانات هندسة الاهلية
امتحانات هندسة الاهلية

أدى طلاب برنامج الهندسة بالجامعة الاهلية بجنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، المستوى 000 ومستوى 100  امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى الحالى 2024/2025 بمقر الجامعة الأهلية بمحافظة قنا.

سير امتحان الفصل الدراسي الثاني

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي،  والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمى للجامعة وإشراف الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة.

سبل الراحة والهدوء لهم

وتم إجراء الاختبارات في إطار الالتزام بقواعد وضوابط الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب حتي الانتهاء من مهام العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لهم، ومنع ما يعكر صفو سير الامتحان، وسط أجواء مستقرة.

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