وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات لعام 2025 (صور)

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وكرمت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيسة المجلس القومي للمرأة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، حيث تم منح شهادة التقدير لكل من إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، منى نجار سليمان من محافظة أسوان في المركز الثاني، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.

كما تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وهن هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية لمحافظة دمياط، حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، رنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد،سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، رجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا،ليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية، زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء،منال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية،أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج،مريم محمد على لمحافظة الأقصر، أفراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء.

منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد،إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، آمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية، سحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ، إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم، هانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية،مريم أحمد محمود لمحافظة السويس، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.

كما تم تكريم الأم لابن من ذوي الإعاقة سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء، والسيدة فوزية طه على كأم بديلة كافلة من محافظة دمياط، وسناء بشارى محمد أم شهيد شرطة،فريال عبد الرحمن الغرابلى أم شهيد قوات مسلحة.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم أمهات مثاليات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكريم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومها هلالي مستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، وأماني عبد الفتاح، وذلك تقديرا لمجهوداتهن.

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