وزيرة التضامن: اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير دقيقة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي غن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالأم المصرية، تقديرًا لعطائها ودورها في بناء الأجيال وتعزيز القيم الوطنية.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، الى أن هذا اليوم يمثل احتفاءً بقصص الأمومة البطولية التي تجسد معاني التضحية والعطاء، مؤكدة أن وزارة التضامن تحرص على اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير دقيقة تشمل التضحية، والعطاء، وتربية الأبناء، وتحقيق إنجازات ملموسة، إلى جانب تكريم أمهات من فئات خاصة مثل أمهات ذوي الإعاقة، وأمهات الشهداء، وغيرهن ممن قدمن نماذج مشرفة للامومة المصرية.

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