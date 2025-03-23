وزيرة التنمية المحلية: وراء كل أم مثالية قصة عظيمة وتضحيات

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالحضور والمشاركة في حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوي الجمهورية مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة لجميع الأمهات المثاليات، قائلة: "كنت قبل كده بكرم الأم المثالية عن محافظة دمياط فقط خلال منصبي السابق كمحافظ لدمياط.. ودلوقتي سعيدة أني بكرم جميع الأمهات المثاليات بالمحافظات".

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

وأضافت الدكتورة منال عوض مقدرين عطاء جميع الأمهات وفخورين بأمهات وعظيمات مصر في مختلف المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن وراء كل أم مثالية قصة عظيمة وتضحيات كبيرة قدمتها لأسرتها، واختتمت كلمتها: كلكن عظميات وعلي راسنا من فوق وتستحقن التكريم.

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