الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مايا مرسي: 7.7 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة أثبت صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه نجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات. 

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد  لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تكريم الأمهات المثاليات برنامج تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير دقيقة

وزيرة التضامن: 7.8 مليار جنيه سنويًا لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة

وزيرة التضامن: 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"

نائبة وزيرة التضامن: الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم برنامج تعليم الكبار

الأكثر قراءة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

منوعات

المزيد

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية