مايا مرسي: 7.7 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة أثبت صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه نجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

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